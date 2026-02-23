琉球と滋賀の一戦は白熱したPK戦に明治安田J2・J3百年構想リーグの第3節が各地で行われ、沖縄県総合運動公園陸上競技場でFC琉球とレイラック滋賀が対戦。0-0のままPK戦に進み、28人がキッカーを務めたなか「初めて見た」「すごいこと起きてる」など注目を集めている。公式入場者数1,647名が見守った一戦は、PK戦で決着を付けることになったが、両チーム最初の5人は連続で成功。ここからも両チームの選手達はシュートを決め続け