人気お笑いコンビ・アンタッチャブルがＭＣを務める動物リスペクトバラエティ「動物さまの言うとおり」が、３月１日午後４時５分からフジテレビ系で放送される。第６弾の今回は動物のための様々な「アニマルお仕事」を調査。スタジオに矢田亜希子、なすなかにし、狩野英孝、村上佳菜子を迎えてお届けする。動物園や水族館には、動物たちを陰で支える多くの仕事が存在する。動物の生活に欠かせない「超技術」を誇るエキスパート