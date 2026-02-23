ドジャースのロバーツ監督が２２日（日本時間２３日）、大谷翔平投手の侍ジャパン合流について「今日が最後の練習だった」と話し、当地での練習を打ち上げ、日本に帰国することが明らかになった。「彼は出発の準備ができている。今日ここを出発するのか明日なのかは私は分からないが、私が知る限り、今日がアリゾナでの彼の出発前の最後の日だ」と語った。大谷はこの日の練習後に取材に応じた際、帰国時期について「近日中に