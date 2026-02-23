ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２３日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に出演した。この日早朝にミラノ・コルティナ五輪閉会式が行われたことを伝え「１７日間の熱戦、面白かったですね。興奮しました」と振り返った。続けて「オリンピックの３つの価値というものがあります。エクセレンス、フレンドシップ、そしてリスペクトです。卓越すること、そして互いを理解すること。そ