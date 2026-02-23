9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、3月4日発売のグラビア週刊誌『anan』2486号（マガジンハウス）の表紙を飾る。約2年ぶりの同誌ソロ表紙となる。【写真】華やか！桜の花びらが舞っているかのような佐久間大介過去2回の同誌ソロ表紙とグラビアフォトストーリーで“アニメのヒーロー”や、“愛の体現者”を演じ、“佐久間劇場”ともいえる世界を創り上げた佐久間。初の単独主演映画『スペシャルズ』でも殺し屋を演じる中