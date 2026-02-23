人気ロックバンド「LUNA SEA」のドラマーとして活躍した真矢さんが、今月17日に亡くなったことが分かりました。56歳でした。5人組ロックバンド「LUNA SEA」の公式サイトによりますと、ドラマーとして活動していた真矢さんが、今月17日に亡くなったということです。56歳でした。真矢さんは2020年にステージ4の大腸がんと診断され、去年には脳腫瘍が見つかり、闘病を続けてきました。今年3月のライブに向けて懸命なリハビ