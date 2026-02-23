庭で雪だるまを作っていると豆柴さんがまさかの行動に…？あまりに容赦のない無慈悲っぷりが話題を呼び、投稿は記事執筆時点で45万回再生を突破。「むしろ気持ちよい！」「楽しそう♡」「職人ｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：庭で雪だるまを作ろうとしていたら、犬がやってきて…無慈悲すぎる『まさかの行動』】 庭で雪だるまを作っていたら…？ Instagramアカウント「kuromamesiba_chiyuki