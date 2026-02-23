ストレスを上手に発散できない週。プチ旅行を楽しんだり、新たな運動を始めることが解消法に。仕事は寄り道をしがち。自分の領域をきっちりこなすことが成功の秘訣。金運はまずまず。節約より自分へのご褒美買いを楽しんで。恋愛は懐かしい人物が出会いを運んでくれそう。