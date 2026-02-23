曇りから晴天の星回りに。モヤモヤしていたことも徐々に解消できそう。また、仕事は無心で頑張ったことが認められます。ただ、油断し手を抜くと一気に流れが変わるので気をつけて。金運は有益な情報が入り潤う暗示が。恋愛はアピール上手。狙った相手を確実に落とせそう。