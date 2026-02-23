カリスマオーラが輝くラッキー週。仕事も頼られ一目置かれる存在になりそう。また人のために動いてあげることが開運アクションに。金運は浪費傾向が強まりがち。高価な買い物はいつも以上に慎重に。恋愛は出会いが増え目移りする恐れが。第一印象でピンときた人が本命に。