プライベートが充実する週。打ち込める趣味を発見できたり、推し活を通じ素敵な仲間に出会えそう。仕事はマウント的な発言をして一部の人に反感を持たれがち。特にチームで仕事をしている人は協調性を大切に。恋愛は紹介に運命が潜んでいます。アプリ系の出会いはNG。