忙しかった人は一息つける週。自分のための穏やかな時間を過ごせそう。仕事はグローバルな分野にツキあり。語学のブラッシュアップに励んでみては？金運も海外に纏わる趣味などの投資がオススメ。恋愛は、今まで恋人対象にならなかった相手と関係が盛り上がる暗示が。