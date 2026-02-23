仕事運が好調な週。資格を活かした職種で成功する暗示も。また、得意な分野のアップデートに励むことも○。対人面は頑固なタイプに振り回れがち。相手のせいで決め事などが進まない場合は思い切って距離を置いて。恋愛は外見よりムードが魅力的なタイプと惹かれ合いそう。