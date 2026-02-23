マインドが安定し穏やかに過ごせる週。自分のために美味しいご飯を作ったり、旅のプランを練るなども開運アクション。仕事は洞察力に優れる星回り。敵と味方を見極められ自分優位に物事を運べそう。恋愛はアウェイなスポットに出会いが潜んでいます。魚座も運命パーソンに。