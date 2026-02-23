いいと思い動いたことが裏目に出やすい週。反対に無自覚なマインドでいるとラッキーなことが舞い込むかも。仕事は焦りミスを招く恐れが。大切な案件ほど時間をかけてこなして。金運は週末にツキあり。恋愛は理想とげんじつのギャップに悩みそう。ビジュアル重視は危険。