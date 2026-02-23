ライフスタイルの改革にツキあり。断捨離や悪習慣を断つなど外も内もクリーンに整えましょう。仕事は成功を分かち合う精神が幸運を招きます。対人面もギブ＆テイクの付き合いを心がけて。恋愛は自分から仕掛けるとスルーされがち。他者に仲を取り持ってもらうと進展しそう。