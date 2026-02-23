コミュニケーション運が好調な週。何気なく話したことが思わぬ成功に繋がりそう。仕事も人の誘いに乗ると進展する暗示が。また、転職活動は縁故にツキあり。金運はギャンブル運が◎。水曜日と3がラッキーナンバー。恋愛は水色の服を身に纏うと出会い運がアップします。