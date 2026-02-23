「いくつ始めたか」は誇れるのに、「いくつやめたか」には答えられない――そんな心当たりはありませんか。切られないアイデアが資源と注意を奪い、成長を鈍らせる。いま必要なのは勇気ある剪定です。楽天グループ代表取締役会長兼社長・三木谷浩史氏をはじめ、Google元会長やZoomの創設者も絶賛する世界的ベストセラー『1兆ドル思考世界一流の成功をもたらす9原則』をもとに解説します。新企画を「ゾンビ」にしてはいけない。「