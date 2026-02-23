部屋探しで「これだけは譲れない」という条件。多くの人が挙げる「バストイレ別」や「オートロック」ですが、それに固執すると家賃は跳ね上がります。今回は『ありのままの自分で、内定につながる脇役さんの就活攻略書』著者の藤井氏と、株式会社CHINTAIの若手社員・中村氏、ベテラン社員・杉山氏を迎え、新卒でお部屋を選ぶ時に考慮したい設備の妥協点について議論します。（進行：ダイヤモンド社・森）「バストイレ別」は本当