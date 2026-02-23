ザルツブルクに所属するFW北野颯太が、今シーズンの5得点目を記録した。オーストリア・ブンデスリーガで首位に立つザルツブルクは、22日に行われた第20節で2位LASKリンツと敵地で対戦。先発出場した北野は、2−1のリードで迎えた37分、ボックス内で味方のパスを収めると、右足を振り抜いてボールをゴール左下へと突き刺し、昨年11月以来となる得点を記録した。その後に2点を加えたザルツブルクは5−1で快勝して首位の座を堅