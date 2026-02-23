閉会式で行われたノルディックスキー距離男子50キロクラシカルの表彰式で、金メダルを授与されたノルウェーのヨハンネスヘスフロト・クレボ＝22日、イタリア・ベローナ（ゲッティ＝共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で、ノルディックスキー距離50キロクラシカルの上位選手にメダルが授与された。21日にレースがあった男子はノルウェー勢が1〜3位を独占。個人、団体の全種目を制したクレボは、今大会六つ目の金メダルを首