ロックバンド「LUNASEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんが17日午後6時16分、死去した。訃報を受け、真矢さんが愛用していたドラムメーカー「パール楽器製造」が23日、Pearl Drums Japanの公式Xで追悼した。「真矢様の突然の訃報に接し、大変驚くとともに、謹んで哀悼の意を表します」と追悼。「真矢様には2000年より25年にわたり、パールを代表するモニターアーティストとして、弊社製品の発