【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は２２日夜（日本時間２３日未明）、イタリア北部ベローナにある古代ローマ時代の円形闘技場で閉会式が行われ、１７日間の熱戦に幕を下ろした。２０３０年の次回大会は、フランス・アルプス地方で開催される。選手１２１人の日本選手団は、金５、銀７、銅１２の計２４個のメダルを獲得。冬季のメダル総数で前回２２年北京大会の１８個を超え、１大会での最多を更