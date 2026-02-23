2月22日、東京競馬場で行われた今年最初のG1・フェブラリーステークス（ダ1600m）は、ルメール騎乗のコスタノヴァが連覇を達成。大外から鮮やかな差し切りを決めた。1番人気で牝馬として初めてこのレース優勝を狙ったダブルハートボンドだったが3着に敗れた。フェブラリーS、レース後ジョッキーコメント1着コスタノヴァC.ルメール騎手「勝つことが出来て嬉しいです。スタートが良かったので安心しました。ウィルソンテソーロの