真っ赤な初代NSXが目を引く2月21〜22日、パシフィコ横浜で開催された『ノスタルジック2デイズ2026』には、何社かの国産メーカーも出展。いずれも単に懐かしの名車を展示するのではなく、ヘリテージ事業に関して紹介していた。ここでは、本田技研工業（以下ホンダ）の詳細をお伝えしよう。【画像】ノスタルジック2デイズ2026のホンダ・ブースとサービス対照となる初代ホンダNSX！全56枚美しくレストアされた、真っ赤なボディカラ