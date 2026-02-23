閉会式で入場するフィギュアスケートの中井亜美（右端手前）と千葉百音（その左）ら＝22日、イタリア・ベローナ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で日本選手団は、日の丸とイタリア国旗の小旗を振りながら行進した。6日の開会式でも同様に入場し、地元で好評だった。イタリアのテレビ局は「フェアプレー精神と開催国への感謝の気持ちを表している」と報じた。伊東秀仁団長は、閉会式に先立つ記者会見で「礼儀正しく