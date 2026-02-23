ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、今キャンプ2度目のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板。33球を投げ、最速は99マイル（約159.3キロ）だった。その後、今キャンプ初となる屋外フリー打撃を行い、5セット計35スイングで柵越えは特大の一発を含む4本を放った。例年同様、順調にスプリングトレーニングを進める大谷だが、移籍3年目で環境の“変化”も感じた。昨季限りで現役を引退した“レジェンド”が