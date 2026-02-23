物価高に対抗するため、スーパーで割引シールを待ち、1円単位の節約に励んでいたポイ山さん（仮名・64歳）。しかし、日々の家計管理によるストレスが、思わぬ形で爆発してしまいます。深夜のネットショッピングで「ポイント還元」や「送料無料」という言葉に乗せられ、気づけばパート代を大きく超える請求額に。長引くインフレによる「節約疲れ」が、金銭感覚の麻痺を引き起こしたシニアの事例を紹介します。物価高で限界を迎えた