5ナンバーサイズで運転ラクラク＆使い勝手サイコー！昨今、スライドドアを装着したミニバンの需要はSUVとともに高い傾向にあり、新車ランキングでは常に上位にランクインしています。商品としての魅力に加え販売力も優秀なおかげもあり、トヨタ「ノア」「ヴォクシー」がミドルクラスのミニバンとして最上位をキープするなか、日産「セレナ」も常に首位を脅かす強力なライバルとして確固たる地位を築いており、こちらも高い人気