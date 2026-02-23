試合から退いた大谷翔平のダッシュが「大好きなんだ」【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間22日・テンピ）まさかの“全力疾走”に驚きの声が上がっていた。ドジャースは21日（日本時間22日）、アリゾナ州テンピで行われたオープン戦初戦に臨んだ。序盤にビッグイニングを作り、15-2で快勝。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手は3打数1安打で試合から退いた。主力選手は早い段階で交代となり、野球用具を持ってスタジ