2月22日夕方、静岡県函南町の国道で、バイクを運転していた55歳の男性が乗用車と衝突し、運ばれた病院で死亡が確認されました。 2月22日午後4時半頃、函南町桑原の国道で、バイクを運転していた男性（55）が乗用車と衝突しました。 男性は運ばれた病院で死亡が確認されました。 警察によりますと、男性は国道をバイクで走行していたところ、対向車線を走行していた乗用車と何らかの理由で衝突したということです。 警察は乗