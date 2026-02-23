ＡＫＢ４８の１８期生・八木愛月が同メンバーの秋山由奈とのお揃いワンピースを披露した。２３日までにインスタグラムで「このワンピース可愛いゆなあづでお揃いだよ〜」とつづって、色違いのチェック柄でミニスカートのワンピースを２人で着る姿などをアップした。この投稿には「最強コンビ」「双子みたい」「スタイリッシュ際立ってます」「清純フィロソフィー」「完璧」「立ち方が好きすぎる」などの声が寄せられている