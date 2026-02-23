スピンへの憧れは捨てなさい！転がして寄せよう！ プロゴルファーにとってグリーン周りからのアプローチはアップアンドダウン、つまりグリーンの手前から寄せてカップに沈める、という一連の流れのようなものです。パッティングも含めたコンビネーションなんですね。7