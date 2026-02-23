世界経済フォーラムのスイス・ダボス会議に社長時代、毎年、出席していた。世界中から経営者、元首や閣僚政治家、中銀総裁、学者、ジャーナリスト等、2000名が集まり世界課題を議論する大国際会議だ。 IMF世銀総会等多くの国際会議があるが、参加者・参加国の多さ、取扱う課題の多さ&広さではダボス会議が世界で最大最強だろう。 設定が賢い。 開催する1月は新たな年の課題共有には最適な時期だ。