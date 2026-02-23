ジャイアンツ戦の1回、安打を放つカブス・鈴木＝スコッツデール（共同）【スコッツデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグは22日、各地でオープン戦が行われ、カブスの鈴木はアリゾナ州スコッツデールでのジャイアンツ戦に「3番・中堅」で出場し、2打数1安打だった。試合は2―4で敗れた。ホワイトソックスの村上はブルワーズ戦に「3番・一塁」で出場し、2打数無安打。チームは5―2で勝った。ドジャースの大谷は実戦形式に登板