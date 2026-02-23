今回は、妻の外泊を許さない夫について、兄に相談したエピソードを紹介します。夫はよく外泊してるのに…「私には小1の息子がいますが、息子が生まれてから泊まりがけで友達と旅行したことがありません。ただ、たまには私だって子ども抜きで旅行してみたいなと思います。そしてある日、友達に1泊旅行に誘われたんです。息子も小学生になり、1泊ぐらい、私がいなくても大丈夫なはずですが、夫は『ママが一晩近くにいないのは心配だ