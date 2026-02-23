[2.22 Balcom BMW CUP 広島県高校選抜U-17 0-3 U-17日本代表 広島一球]U-17日本代表とU-17広島県高校選抜が激突した「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」の第2戦。20日の第1戦に続いて左WBの位置に入ったエゼモクェ・チメヅェ海(C大阪U-18)は貴重な先制点を記録してみせた。自慢の高空ヘッドが苦戦を余儀なくされていたU-17日本代表を救うことになった。0-0で迎えた後半2分、左サイドの浅い位置からM