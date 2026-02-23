【オランダ・エールディビジ第24節】(スタディオン・フェイエノールト)フェイエノールト 2-1(前半2-1)テルスター<得点者>[フ]アニス・ハジ・ムーサ2(30分、39分)[テ]J. Ritmeester van de Kamp(14分)<警告>[フ]ルシアーノ・バレンテ(88分)[テ]S. van Duijn(9分)