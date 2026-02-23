日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55 生放送）。2月23日（月・祝）の放送では、バイきんぐ・小峠英二と、バイク仲間・プライベートで10年来の親友というEXILE TAKAHIRO、そして山口県出身のやす子による、笑顔あふれる「山口県下関・癒やし旅」をお届け。やす子が案内するのは、旬の食材がそろう随一の人気観光スポット・唐戸市場。そこで一行は「1000円の天然とらふぐ」に遭遇。