ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックが22日に閉幕。日本勢は記録的メダルラッシュとなりました。日本は金5、銀7、銅12を獲得。メダル総数24個は、前回の北京大会の18個を上回り、過去最多を更新しました。また19日のフィギュアスケート女子シングルで坂本花織選手が銀、中井亜美選手が銅メダルのこの種目、日本女子史上初ダブル表彰台で冬季オリンピックのメダル通算100個の大台に到達しました。また1大会金5個は、1998年の長