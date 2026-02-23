歌手のMISIAが、劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の主題歌を担当することが発表された。あわせて、主題歌「ラストダンスあなたと」を使用した最新予告映像とメインビジュアルも解禁された。【動画】劇場版『名探偵コナン』MISIAの主題歌入り本予告原作者・青山剛昌によるコミックスは107巻を超え、全世界累計発行部数2.7億部を突破。テレビアニメも放送1100回を超えるなど、長年にわたり人気を