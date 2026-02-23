メキシコ政府は、国内最大規模の麻薬密売組織の最高幹部を殺害したと発表しました。【写真を見る】メキシコ軍が麻薬カルテル最高幹部を殺害作戦後メンバーが市街地で放火するなど混乱もメキシコ政府は22日、中西部ハリスコ州で行われたメキシコ軍による作戦で、国内最大規模の麻薬密売組織「ハリスコ新世代カルテル」の最高幹部、通称「エル・メンチョ」を殺害したと発表しました。ロイター通信によりますと、作戦後、組織のメン