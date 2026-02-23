制御不能となった福島第一原発。迫りくる放射能の恐怖。自らの命も危険にさらされる中、懸命に闘い、葛藤し、あがき続けた男たちがいた――フジテレビ系ドキュメンタリードラマ『3.11〜東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い〜』が、3月13日(21:00〜)に放送。白洲迅、戸塚純貴、三浦貴大がトリプル主演を務める。(左から)戸塚純貴、白洲迅、三浦貴大本作は、福島第一原発事故を題材に、制御不能となった原発と向き合いながら