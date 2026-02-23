実力派女優・沢尻エリカが、強い存在感を示す最新映画『#拡散』。本作で演じるのは、ワクチン禍で妻を亡くした男の嘆きに火を灯す新聞記者・福島美波役。真実と虚構、善意と悪意がSNSの荒波に飲み込まれていく現代社会を題材にした作品で、沢尻は何を捉え、表現者としてどう向き合ったのか――。あふれる情報に惑わされないための「生き方」の真髄を語った。【写真】沢尻エリカ、美オーラ全開！優しい笑顔でも魅了インタビュ