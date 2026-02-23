今季のトレンドカラーとして注目されている『サンドベージュ』は、ほんのり温かみのあるニュートラルな色合いが魅力。強すぎないトーンなので肌なじみがよく、40・50代の大人世代にもすっと取り入れやすいカラーです。なかでも【ZARA（ザラ）】には、上品なムードを保ちながら日常の着こなしにほどよい抜けを加えてくれる「淡ベージュアイテム」が豊富。今回は、コーデが垢抜けそ