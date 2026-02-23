近年のフィギュア事情に米メディアが注目ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉幕し、17日間の熱戦が幕を閉じた。メダルを懸けた熱戦だけでなく、今大会では国の枠を超えて選手同士がリスペクトしあう光景も話題に。海外メディアはフィギュアスケート競技の文化に脚光を当て、ライバル関係が根強くあった過去との比較から現状に迫った。フィギュアスケートは、6日の団体戦から始まり、19日（日本時間20日）の女子