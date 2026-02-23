ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで、大逆転で金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一の“りくりゅう”ペア。2人の金メダルまでの道のりを2年間にわたり独自取材した『NHKスペシャル絆でつかんだ金メダルりくりゅう▽独自取材！大逆転の舞台裏』が、今日2月23日21時30分よりNHK総合にて放送される。【写真】練習拠点のカナダでの生活にも密着圧巻の演技で大逆転の金メダル。世界を熱狂させた「りくりゅう」