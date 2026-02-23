乾貴士はIAIスタジアム日本平に凱旋した昨シーズン限りで清水エスパルスを退団し、今シーズンからヴィッセル神戸へ移籍した元日本代表MF乾貴士が、21日に行われたJ1百年構想リーグ地域リーグラウンド第3節でデビューを果たした。慣れ親しんだ敵地IAIスタジアム日本平へ凱旋し、愛着深い古巣と対峙した“22分間”とその後を追った。（取材・文＝藤江直人）◇◇◇感謝の思いを込めて、ヴィッセル神戸の乾貴士