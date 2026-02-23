山本理仁が今季5ゴール目を決めたベルギー1部シント＝トロイデンVVは現地時間2月21日、リーグ第26節でデンデルと対戦し、4-1で勝利した。この試合でMF山本理仁が個人技からゴールを決め、「覚醒してる」「ペドリみたい」など注目を集めている。今節は最下位に沈むデンデルと対戦。開始1分にいきなり先制を許す展開となったが、前半24分にイリアス・セバウィのゴールで追いつくと、同34分には山本のFKが壁に当たった跳ね返りをM