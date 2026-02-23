米国フロリダ州パームビーチにあるドナルド・トランプ米国大統領の私邸「マールアラーゴ」リゾートに武装して無断侵入した20代の米国人男性が射殺された。22日（現地時間）、AP・ロイター通信によると、大統領警護隊（シークレットサービス、SS）は「この日午前1時30分ごろ、20代前半の男がマールアラーゴの保安区域に無断侵入した後、警護隊員とフロリダ州パームビーチ郡保安官事務所所属の副保安官による銃撃を受けて死亡した」